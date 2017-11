Volles Zirkuszelt bei „One Night with Gatsby“

Die Premiere der unterhaltsamen Dinner-Show sorgte für beste Stimmung bei den Gästen.

Die im Stil der Roaring 20ies veranstaltete Dinner-Show mit dem Titel „One Night with Gatsby“ darf wohl als absolutes Highlight im diesjährigen Eventkalender in Vorarlberg bezeichnet werden. Mit Glanz und Glamour sowie fantastischen Showacts ging gestern Abend die Premiere im extra aufgebauten Zelt im Areal des Bregenzers Strandbads über die Bühne.

Funkelnde Girls, steppende Gangster

Wer das Zirkuszelt betritt, begibt sich auf eine Zeitreise und findet sich in einer anderen Epoche wieder – hier leben die 20er auf: stilvolle Dekadenz, swingende Rhythmen und Ausgelassenheit. „Ich wollte ein bisschen New York nach Bregenz bringen“, erklärte Dieter Sapper, künstlerischer Leiter der Dinnershow, nach der umjubelten Premiere. Und das gelingt dem Eventveranstalter in allen Bereichen. Mit Anne Schilling als Madame Rucola und gleichzeitig Gatsbys Mutter führte eine großartig schräg-frivole Figur durch den Abend, die sich mit Charme ins Herz und Lachzentrum der Gäste spielte. Den künstlerischen Auftakt gab Air Candy mit einer spektakulären Luftakrobatik-Show in roten Seidentüchern. Zehn unvergessliche Showacts – von der Burlesque-Queen aus Las Vegas über Jonglierkunst vom Feinsten bis hin zu perfekt choreographierten Tanzshows – konnten gezählt werden: Gatsby hätte seinen Spaß gehabt!