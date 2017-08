Viel mehr als nur ein Fußballcamp

Weiler.(loa) Dieses Wochenende fand bereits zum dritten Mal das Fußballcamp in Weiler statt. Für die Kids gab es von Freitagmorgen bis Sonntagmittag viel Abwechslung. Neben dem Fußballtraining stand auch Staudammbauen, ein Grillabend, verschiedene Ballspiele und sogar eine Sportplatz-Übernachtung auf dem Programm.

„Ich bin schon das dritte Mal mit dabei, mir gefällt alles hier. Das Fußballspielen oder die verschiedenen Spiele mit dem Ball, wie zum Beispiel das „Tennisfussball“. Auch das Zelten am Samstagabend ist voll cool“, freut sich der elfjährige Sportmittelschüler Felix Wilfinger.

Ein Highlight der Woche war zweifelsohne der Besuch der SCR Altach-Profis: Andreas Lukse, Boris Prokopic & Simon Piesinger trainierten mit, standen den Kindern Rede und Antwort und schrieben zahlreiche Autogramme.

Einem 15-köpfigen Team, allesamt Spieler des FC Weiler, haben die Kids diese tollen Tage zu verdanken. „Wir haben uns überlegt, dass es in unserer Umgebung nichts in diese Richtung gibt. Unser Ziel ist und war aber nicht ein Trainingslager für Kinder die schon in einem Fußballverein sind, sondern auch für Kinder die einfach mal was ausprobieren wollen“, erklärt Everardo Gemmi.

Gemeinsam Spaß haben, Ballkoordination, Fähigkeiten erkennen, lernen wie man zum Teamspieler wird und dann als Team gemeinsam um den Sieg zu kämpfen, all das stand im Mittelpunkt der drei Tage.

„Großes Kompliment gilt den Trainern, die mit ihrer lockeren Art professionelles Training und Spaß gekonnt kombinierten. Die Kinder waren begeistert und immer voll bei der Sache. Da stecken jede Menge ehrenamtliche Stunden dahinter und ist nicht selbstverständlich“, freuen sich die Eltern der Kindern die am Sonntag zum gemeinsamen Grillen eingeladen waren.