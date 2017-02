VIDEO! Austria Lustenau Kapitän Stückler nur noch “zweite Wahl”

VIDEO! KLARSTELLUNG VON TRAINER CHABBI ZUR NICHTNOMINIERUNG VON STÜCKLER



Unglaubliche 6120 (!) Minuten ohne Unterbrechung, das sind 68 (!) Meisterschaftsspiele in Folge stand Austria Lustenau-Kapitän Christoph Stückler für die Grün-Weißen auf dem grünen Rasen und hat in den letzten zwei Jahren großartige Spiele trotz seiner 36 Jahren absolviert. Seit dem 17. März 2015 (Mattersburg) stellte “Stücki” seine profihafte Einstellung der großen Austria zur Verfügung und war Vorbild in allen Belangen. Nicht nur deshalb, hat ihn Coach Lassaad Chabbi zum Kapitän der Grün-Weißen gemacht. Im Auswärtsspiel der Lustenauer beim FAC am Freitag, 24. Februar, 18.30 Uhr, geht der Rekord an Spielminuten zu Ende. Im Mai feiert Stückler seinen 37. Geburtstag und er wird in Wien zum Frühjahrsauftakt fehlen, nicht einmal auf der Ersatzbank wird Stückler Platz nehmen. Nur noch zweite Wahl ist Stückler im Frühjahr bei Austria Lustenau, im Sommer wird er wohl Abschied nehmen von den Lustenauern. Vielleicht steigt er bald ins Trainerkarussell ein.