Van Gerwen zum zweiten Mal Darts-Weltmeister

Michael Van Gerwen ist zum zweiten Mal Darts-Weltmeister. - © AFP PHOTO / DANIEL LEAL-OLIVAS

Der Niederländer Michael van Gerwen hat sich zum zweiten Mal in seiner Karriere die WM-Krone im Darts aufgesetzt. Der Weltranglisten-Erste fertigte den schottischen Titelverteidiger Gary Anderson am Montagabend im Finale mit 7:3 ab. Van Gerwen hatte das Großereignis im Alexandra Palace in London bereits 2014 für sich entschieden. Anderson triumphierte bei den beiden vergangenen Auflagen.