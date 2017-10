Frühstück und Kucera wollen in der Pressekonferenz zum Grundstücksgeschäft in Hard Stellung nehmen, das derzeit in aller Munde ist. Ein Grundstückskauf wurde vom Gericht rückgängig gemacht, weil der 96-jährige Verkäufer dement ist. Der ÖVP-Gemeindepolitiker Albert Büchele hätte dafür einen Bruchteil des Wertes bezahlt, den Kaufvertrag fertigte ÖVP-Landtagsabgeordneter und Anwalt Matthias Kucera an.

VOL.AT überträgt die Pressekonferenz live ab 10:30 Uhr.