UDO JÜRGENS

Ein Abend der das Publikum begeisterte!

Viele der unvergesslichen Melodien wie: Ich weiß was ich will, Mit 66 Jahren, Ein ehrenwertes Haus, Ich war noch niemals in New York, Was ich dir sagen will, Griechischer Wein, Liebe ohne Leiden oder Merci Cherie veranlassten die Besucher im Rhythmus mit zu klatschen und zu singen. Viele hielt es nicht mehr auf den Sitzen und unter großem Applaus gab es dann auch noch einige Zugaben.