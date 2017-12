Trotz Urteil: Ländle-FPÖ findet Mindestsicherung ungerecht

Trotz der Billigung des Vorarlberger Mindestsicherungs-Modells durch den Verfassungsgerichtshof ist dieses laut FPÖ-Integrationssprecher Christof Bitschi ungerecht: "Wenn 60% der Bezieher der schwarz-grünen Mindestsicherung Ausländer sind und zwei Drittel der Gesamtausgaben an Ausländer gehen, dann ist das bestimmt kein Modell mit Vorbildcharakter."

Die von der schwarz-grünen Landesregierung beschlossene Mindestsicherung in Vorarlberg sei in keinster Weise dazu geeignet, die Zuwanderung in das Sozialsystem zu stoppen. Vielmehr wirke die Mindestsicherung wie ein Magnet auf Migranten, so Bitschi in einer Aussendung vom Freitag.