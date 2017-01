Thomas Theurer neuer Marketingleiter bei Fohrenburg

Erst kürzlich gab der österreichische Brauereiverband in einer Aussendung bekannt, dass der Bierkonsum in Österreich im letzten Jahr erfreulicherweise unverändert hoch geblieben ist. Mit 107,7 Liter Pro-Kopf-Bierverbrauch ist Österreich weltweit nach wie vor auf Platz 2. Auch im Ländle ist die Bier-Bilanz 2012 sehr erfolgreich, die größten Zuwächse wurden in der Bludenzer Brauerei Fohrenburg bei den neuen fresh-Radlern sowie beim Weizenbier verzeichnet. Der Biergusto in Österreich hält unvermindert an, rund 8,54 Millionen Hektolitern Gerstensaft gönnten sich die Österreicher im Vorjahr, das sind knapp 0,1% weniger als im Jahr zuvor. Radler und Weizenbier machten den größten Anteil beim Umsatzplus in Österreich aus: Radler + 7,1 Prozent und Weizenbier + 9,1 Prozent. In Vorarlberg wurden 2012 gesamt 394999 HL Bier gebraut, gegenüber 2011 ein leichter Rückgang in der Höhe von 0,1 Prozent. Der Brauerei Fohrenburg ist es 2012 gelungen, den Umsatz um 2,3 Prozent gegenüber 2011 zu steigern. Somit konnte der positive Trend der vergangenen Jahre auch 2012 fortgesetzt werden. fresh-Radler erfolgreich Besonders positiv entwickelten sich im letzen Sommer die zwei neuen Biermischgetränke fresh-Radler Holunder-Limette und Blutorange-Ingwer. Bereits nach wenigen Wochen wurden über 1 Mio. Flaschen in den Handel und in die Gastronomie verkauft. Dieser große Erfolg hat den Bludenzer Brauern bestätigt, dass sie den richtigen Geschmack der VorarlbergerInnen getroffen haben. Einziges Weizenbier im Ländle Ein eigenes Weizenbier wird in Bludenz schon seit Jahren gebraut es ist weiterhin das einzige Weizenbier im Ländle. 2011 und 2012 konnte damit eine DLG-Goldmedaille sowie 2013 eine DLG-Silbermedaille gewonnen werden. Vor allem in den großen Ski- und Tourismusgebieten im Ländle, aber auch in Tirol, erfreut sich das Fohrenburger Weizen immer größerer Beliebtheit. Von 2011 auf 2012 konnte der Absatz beim Fohrenburger Weizenbier um 17 Prozent gesteigert werden! Marktführer bei Spezialbieren Die Brauerei Fohrenburg wurde 1881 im Zuge des Ausbaus der Arlbergbahn gegründet wurde und hat sich zur größten Brauerei Westösterreichs (Vorarlberg und Tirol) entwickelt. Als solche ist sie Marktführer im Segment der Spezialbiere. Neben dem Stammhaus in Bludenz gibt es noch je ein Depot in Innsbruck und Landeck für den Tiroler Markt. Exportland Nummer eins ist Italien, gefolgt von der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Alkoholfreies Bier wird in den Oman geliefert. 45 Prozent der Fohrenburg-Produkte werden in der Gastronomie, 55 Prozent über den Handel abgesetzt. Die Rohstoffe werden so weit als möglich aus Österreich bezogen, lediglich das Malz kommt aus dem Allgäu. Das Wasser wird aus einer eigenen Quelle auf dem Betriebsgelände in Bludenz bezogen. Es kann ohne weitere Behandlung verwendet werden. Lehrlinge werden in Kombination mit der Rauch Fruchtsäfte GmbH, mit der seit 1998 eine Kooperation besteht, ausgebildet. (Quellen: Fohrenburg, VN/Enzelsberger)