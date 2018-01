Stadtmusik präsentiert eigene Jasskarten

Personalisierte Spielkarten im Rahmen des Neujahrsempfangs gezeigt.

Feldkirch Da Stadtmusik-Kapellmeister Peter Efferl nach 20 Jahren den Taktstock an Christian Schneider übergibt, hat sich die Jungmusik als Andenken etwas Besonderes überlegt. Noch im Juli vergangenen Jahres haben die Nachwuchsmusiker mit Peter Efferls Cousin, Fotograf Wolfgang Efferl (geliwo), Kontakt aufgenommen. Die Idee: Eigene Jasskarten mit den Mitgliedern des Musikvereins gestalten. Alle Musikanten mussten für das Vorhaben in Tracht – ähnlich dem Motiv der jeweiligen Jasskarten – fotografiert, dann das Bild auf die Karten fotomontiert werden. „Es war ein sehr großer Aufwand. Meistens habe ich bei Ausrückungen fotografiert und vorsichtig umgehen müssen, damit Peter nichts mitbekommt“, erklärt Efferl. Am Freitag, beim Neujahrsempfang der Stadtmusik, wurde das Ergebnis erstmals öffentlich präsentiert. Gäste durften gegen freiwillige Spenden die Spielkarten ersteigern. ETU