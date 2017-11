SPÖ fordert Ende des Missmanagements bei der Post

Massive Kritik gegenüber dem Management der Post hagelte es am Montag von Seiten der SPÖ. Das Missmanagement führe zu einem Personalmangel, Briefsendungen, die teils wochenlang auf ihre Zustellung warteten, seien die Folge.

Die Probleme bei der mangelhaften Postzustellung in einigen Gemeinden in Vorarlberg sind laut der SPÖ-Landtagsabgeordneten Manuela Auer nicht die Mitarbeiter, sondern das Management in Wien. Grundlage sei ein Problem in der Personalplanung, so Auer. Weil Anforderungen und Aufgaben ständig größer würden, hätten bereits zwei Drittel der erst kürzlich neu Angestellten, bereits wieder gekündigt.