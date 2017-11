"Schockiert und erschüttert": Anita Wachter über das Missbrauchsgeständnis von Werdenigg

Persönlich hatte Vorarlbergs ehemalige ÖSV-Läuferin in ihrer Karriere niemals eine solche diskriminierende Situation erleben müssen und auch nie Verdacht geschöpft.

Nach vier Jahren in der Sporthauptschule Schruns war Anita Wachter 1983 in den Kader des österreichischen Skiverbandes (ÖSV) aufgenommen worden, ehe Vorarlbergs Olympiasiegerin 1988 in Calgary schließlich 2001, nach der Ski-WM in St. Anton, ihre aktive Karriere beendete. Eine Auseinandersetzung mit sexuellem Missbrauch im Sport hält Olympiasiegerin Wachter für sehr wichtig. Die #MeToo-Kampagne habe diesbezüglich vielen Frauen Mut gemacht, wie die Mutter von zwei Töchtern im VN-Interview verrät.