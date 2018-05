Rheinbähnle zum Entgleisen gebracht

Mäder - Unbekannte Täter haben eine Weichenklammer der Gleisanlagen des Rheinbähnle in Mäder entfernt, wodurch die Bahn bei einer Probefahrt entgleiste.

Im Zeitraum vom Mittwoch, den 16.05.2018, um 18.00 Uhr und Samstag, den 19.05.2018, um 14:00 Uhr entfernte ein bislang unbekannter Täter eine Weichenklammer der Gleisanlagen des Rheinbähnle in Mäder.

Die dort befindliche Weiche wurde in weiterer Folge verstellt. Bei einer Probefahrt am 19.05.2018 um 14:00 Uhr entgleiste dadurch das Schienenfahrzeug des Rheinbähnle mitsamt zwei leeren Waggons. Dadurch entstand dem Verein Rhein-Schauen ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Durch den Vorfall wurden keine Personen verletzt.