Radioaktives Jod in der Luft über Europa nachgewiesen

Radioaktives Jod in Luft über Europa nachgewiesen. - © dpa (Symbolbild)

In mehreren Teilen Europas, darunter in Tschechien und Deutschland, sind im Jänner Spuren von radioaktivem Jod gemessen worden. Die in der Luft festgestellten Werte hätten an der Grenze der Messbarkeit gelegen, teilte die tschechische Strahlenschutzbehörde SJUB am Dienstag in Prag mit. “Es gibt keinerlei Grund zu irgendwelchen Sorgen um die Folgen für den Menschen”, erklärte ein Sprecher.