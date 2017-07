Pressekonferenz zur Schießerei in Kostanz: VOL.AT berichtet ab 17 Uhr live

© DPA

In der “Grey” Disko schoss ein 34 Jahre alter Mann in den frühen Morgenstunden um sich. Ein Türsteher stirbt im Kugelhagel, der Täter wird von der Polizei in einem anschließenden Feuergefecht lebensgefährlich verletzt und stirbt wenig später in Krankenhaus. Die Polizei hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft auf 17 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt. VOL.AT berichtet live aus Konstanz.