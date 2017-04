“PrachtKöpfe” eröffnet

Sulz.(sie) Neben veganen, rein pflanzlichen Produkten, die nachhaltig, tierversuchsfrei und unter fairen Bedingungen in Österreich und der Schweiz hergestellt sind, setzt die Friseurmeisterin auch auf Wohlfühlatmosphäre und Entspannung für ihre Kunden.

Gelingen soll das durch die helle und freundliche Einrichtung des Ladenlokals, sowie durch ayurvedische Kopfmassagen mit feinen ätherischen Ölen. Jungunternehmerin Irina Hocak bietet in ihrem Studio nicht nur die neuesten Trends in Sachen Frisur und Farbe an, sondern zaubert auf Wunsch ebenfalls ein Tages- oder Abend-Make-up.

„Freie Entfaltung und Unabhängigkeit gehört zu meinem Wertebewusstsein,“ so Irina Hocak „Mit unseren Natur – Produkten können die Individualität und Einzigartigkeit des Einzelnen zum Ausdruck gebracht werden“.

