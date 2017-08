Peter Seisenbacher in Kiew verhaftet

Der österreichische Doppel-Olympiasieger im Judo, Peter Seisenbacher, wurde in Kiew verhaftet. - © APA

Judo-Doppel-Olympiasieger Peter Seisenbacher, dem mehrfacher sexueller Missbrauch Unmündiger vorgeworfen wird, ist in Kiew verhaftet worden. Er wurde Dienstagmittag von der ukrainischen Polizei in seiner Wohnung in Kiew gestellt.