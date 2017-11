ÖVP nominiert Köstinger als Präsidentin

Der ÖVP-Klub hat am Dienstag beschlossen, Elisabeth Köstinger als Nationalratspräsidentin zu nominieren. Ganz unumstritten dürfte die Entscheidung nicht sein, laut Parteiangaben stimmten im Klub 93,5 Prozent für sie.

Kurz verteidigt Köstingers Nominierung

ÖVP-Obmann Sebastian Kurz hat die Nominierung von Elisabeth Köstinger für das Amt der Nationalratspräsidentin verteidigt. Köstinger habe in zahlreichen politischen Funktionen Erfahrungen gesammelt, erklärte er bei einem kurzfristig anberaumten Pressestatement nach der Abstimmung im Parlamentsklub. Ob sie dauerhaft in dem Amt bleibt, ist weiterhin offen.

Laut Parteiangaben habe es sich um eine geheime, schriftliche, freie Abstimmung gehandelt. 57 Abgeordnete sprachen sich für Köstinger und damit Kurz’ Vorschlag aus, vier Personen votierten für den bisher Zweiten Nationalratspräsidenten Karlheinz Kopf. Es gab eine Stimmenthaltung, hieß es gegenüber der APA. Der bisherige Zweite Nationalratspräsident Karlheinz Kopf hat in der konstituierenden ÖVP-Klubsitzung selbst nicht für das Amt des Nationalratspräsidenten kandidiert. Vier Personen hatten sich in der schriftlichen Abstimmung trotzdem für Kopf ausgesprochen.

Spekulationen über Wechsel in Regierung

Angesprochen auf Kritik an der Entscheidung, erklärte der Parteichef: “Ich bin gewohnt, dass, unabhängig davon was wir tun, es Kritik von anderen Parteien gibt.” Er selbst werde seinem Stil treu bleiben und andere Parteien nicht schlecht machen. Köstinger habe einen “tollen Job” gemacht in allen Funktionen. “Wenn man will, wird man immer jemanden kritisieren können. Ich bin überzeugt, dass sie die Funktion gut ausfüllen wird.” Kritik an ihrem jungen Alter ließ Kurz, selbst erst 31, ebenfalls nicht gelten, verfüge sie doch über langjährige Erfahrung im Europaparlament.