Schelling: Köstinger bleibt Nationalratspräsidentin

Der ÖVP-Klub nominiert am Mittwoch in seiner Sitzung Elisabeth Köstinger als Nationalratspräsidentin. Ob sie dies auch dauerhaft bleiben wird, ist zwar offen, Finanzminister Hans Jörg Schelling scheint davon jedoch auszugehen.

Sollte Köstinger jedoch nur interimistisch dienen, wollen die NEOS sie nicht zur Nationalratspräsidentin wählen. Schelling erklärte bei seinem Eintreffen vor dem ÖVP-Klub gegenüber Journalisten: “Sie wird heute gewählt. Ich nehme an, sie wird auch dort bleiben.” Auf Kritik an ihrer Nominierung, etwa von NEOS und SPÖ, ging der Minister nicht ein und eilte in den Pavillon.