Neue Deckaufbauten für MS Österreich

In den frühen Morgenstunden kamen die Tieflader der Werft Linz in Fußach an. Auf den Ladenflächen: Drei Teile von je sechs Meter Breite und zwei Tanks für die MS Österreich. Die großräumigen Aufbauten sind insgesamt 32 Meter lang und müssen daher in sechs Sektionen geliefert werden. Die Heckaufbauten wurden nun per Mobilkran in die 15 Meter hohe Einhausung gehoben und verschweißt.

Lieferung in zwei Etappen

Die zweite Etappe wird kommende Woche geliefert und aufgebaut. Gleichzeitig laufen die Arbeiten am Rumpf weiter. So müssen neben den Wellen noch Schrauben und Ruderanlage eingebaut werden. Bis zum Wintereinbruch sollen schließlich alle Arbeiten erledigt sein, die im Trockenen passieren müssen. Jürgen Zimmermann, Geschäftsführer der Museumsschiff MS Österreich GmbH ist jedoch zuversichtlich, dass dies in der Zeit gelingen wird.