Nationalratswahl 2017 in Österreich: Die erste Hochrechnung live

Wie die APA berichtet deutet in Vorarlberg alles darauf hin, dass die Wahlbeteiligung höher sein dürfte als noch im Jahr 2013. Damals wurden ohne Wahlkarten 57,5 Prozent bzw. letztlich mit Wahlkarten 65,9 Prozent ausgewiesen. In Vorarlberg wurden in diesem Jahr 38.888 Wahlkarten (2013: 27.067 ) ausgestellt, so viele wie nie zuvor.