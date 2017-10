Deshalb droht uns am Wahlsonntag ein Hochrechnungschaos!

Verschwörungstheoretiker dürften ihre Tastaturen zum glühen bringen: Morgen könnten uns um 17.15 Uhr drei unterschiedliche Hochrechnungen der Wahl vorliegen. Grund? Die Sender ORF, ATV und Servus TV haben jeweils unterschiedliche Institute mit der Erstellung der Hochrechnungen engagiert. Für den ORF ist SORA verantwortlich, für ATV und die APA die ARGE Wahlen, für Servus TV Professor Erich Neuwirth. ARGE Wahlen und SORA werden eine Wahlkarten-Prognose miteinfließen lassen. Heißt im Klartext: Bei knappen Entscheidungen, etwa Duell um Platz zwei oder wer es in den Nationalrat schafft, könnten die unterschiedlichen Sender vorerst komplett anderslautende Ergebnisse präsentieren, wie “krone.at” berichtet.

Warten bis Donnerstag?

Denn noch um 17.40 liegt die Schwankungsbreite noch bei zwei Prozent, gegen 18.00 Uhr nur noch bei einem Prozent. Am Abend – zwischen 20.00 und 20.30 Uhr wird Innenminister Wolfgang Sobotka das vorläufige Ergebnis der Urnenwahl verkünden. Möglich ist sogar, dass wir erst am Donnerstag – wenn auch die Wahlkarten und die Briefwahlstimmen fertig ausgezählt sind – wissen, wer die Wahl gewonnen hat.

Gefundenes Fressen für Verschwörungs-Theoretiker

Dieses Wahl-Wirrwar könnte Verschwörungstheoretiker befeuern. Puls-4-Moderatorin Corinna Milborn macht sich ebenso ihre Gedanken über das mögliche Hochrechnungs-Chaos: “…Um 18.00 kommt dann die zweite Hochrechnung. Hier rechnet auch Servus dann die Wahlkarten mit ein. Die FPÖ wird dann vermutlich auf Servus nicht mehr so gut abschneiden wie um 17.00, sondern ähnlich wie bei allen anderen Medien. Erich Neuwirth wird das alles sicher sehr genau erklären. Trotzdem wette ich darauf, dass ein paar Stunden später irgendein deutscher Verschwörungs-Blogger ein youtube-Video mit den unterschiedlichen Balken online stellen wird und uns – wacht auf! – fragen wird, wie es sein kann, dass Servus sich binnen einer Stunde der Systempresse angleicht und das Ergebnis der FPÖ nach unten korrigiert. (Darf nicht sein was nicht sein darf? Schlägt das System zurück um den Willen des Volkes zu unterdrücken? Wer hat den Professor so unter Druck gesetzt? Warum knickt Servus vor dem Mainstream ein? Und was hat Soros damit zu tun?)” Und sie schließt ihren Post: Ich bin schon sehr gespannt, was Verschwörungstheoretiker daraus basteln werden. Wer was findet, bitte posten!