Nächster Star Wars-Film heißt: “‘The Last Jedi”‘

Wie die Disney-Studios am Montag bekannt gaben, wird sich die Episode auf die originalen Charaktere fokussieren und den Abenteuern von Luke Skywalker und Prinzessin Leia folgen. Rian Johnson führt Regie.

It’s official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq

— Star Wars (@starwars) 23. Januar 2017