Nackte Frauenleiche in See: Ist Tote Reality-Star?

Wie Medien berichten könnte es sich bei der Toten um Fanni, ein ungarischer TV-Star, handeln.

Wie “heute.at” unter Berufung auf ungarische Medien meldet, könnte es sich bei der Toten im Neusiedler See um das vermisste ungarische TV-Sternchen Fanni handeln. Sie war am 20. November 2017 aus ihrer Wohnung verschwunden.

Weitere Leichenteile entdeckt

Auf der Suche nach den sterblichen Überresten einer Frau, deren Torso und Kopf am Freitag im Neusiedler See gefunden wurden, haben Einsatzkräfte am Montag weitere Leichenteile entdeckt. Im Nahbereich der Ruster Bucht seien zwei Unterarme ohne Hände, ein Unterschenkel und ein Oberschenkel gefunden worden, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, Roland Koch, der APA mit.