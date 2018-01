Nach dem heftigen Erdbeben in Vorarlberg: Muss ein Nachbeben befürchtet werden?

Am Mittwoch, gegen 20 Uhr, wurde Vorarlberg von einem Erdbeben erschüttert. Das Beben schlug auf der Richterskala mit der Stärke 3,9 aus. Laut Eva Vigl, Geologin des Landes Vorarlberg, ist diese Stärke doch "beachtlich".

Das Epizentrum des Erdbebens lag drei Kilometer nördlich von Wald am Arlberg. Die Erschüttung war im ganzen Land spürbar, am stärksten im Raum Bludenz. In Tirol, der Schweiz und vereinzelt auch in Deutschland wurden die Auswirkungen des Bebens ebenfalls spürbar. “Diese Intensität eines Bebens ist für Vorarlberg doch ziemlich beachtlich”, erklärt Eva Vigl im VOL.AT-Gespräch.