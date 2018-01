So verhält man sich bei einem Erdbeben richtig

Ein Erdbeben der Stärke 3,9 hat am Mittwochabend im Oberland die Erde wackeln lassen.Doch wie verhält man sich während und nach einem Erdbeben am besten?

Personen, die sich im Freien befinden, sollen dort bleiben und einen Sicherheitsabstand zu Gebäuden und elektrischen Leitungen einhalten, um nicht durch herabfallende Bauteile, Dachziegel, Schornsteine oder Balustraden gefährdet zu werden. In engen Straßen oder in Stadtzentren sollen Personen am besten den nächsten Hauseingang oder die nächste Hauseinfahrt aufsuchen.