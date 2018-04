Montafon: ÖVP begrüßt positiven BH-Bescheid für Speicherteich

Über diesen Brief werden sich die Verantwortlichen des Skigebiets Silvretta Montafon freuen. Heute im Laufe des Vormittags wird der positive Bescheid der BH Bludenz eintreffen. Auch bei der ÖVP ist man erfreut.

Mit dem Bescheid gibt die Behörde unter einer Vielzahl von Auflagen grünes Licht für den Bau des umstrittenen Speicherteichs, berichten die VN am Mittwoch. Eine Parteistellung des Naturschutzes gibt es laut Bescheid nicht. Allerdings werden die Chancen, nach Aarhus-Konvention zu einer Mitsprache zu kommen, als gut eingeschätzt. Die BH hat deshalb so entschieden, als hätten die Naturschützer Parteistellung. So soll gewährleistet werden, dass der Bescheid später auch hält.