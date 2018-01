Mit viel Prominenz ins neue Jahr gestartet

Feldkircher Musikanten luden zu unterhaltsamem Abend.

Feldkirch „Musik bringt die Welt zusammen“ – diese Philosophie verfolgt auch die Stadtmusik Feldkirch, die am Wochenende zum 19. Neujahrsempfang lud. „Diese Woche haben wir den Terminkalender für das Vereinsjahr 2018 an unsere Musiker verteilt“, erklärt Obmann Johannes Ebli. „Ein flüchtiger Blick darauf lässt vermuten, dass jedes Jahr die gleichen weltlichen wie auch kirchlichen Veranstaltungen musikalisch zu umrahmen sind.“ Nur genaues Betrachten ließe die Mitglieder die kleinen, unscheinbaren Diamanten, wie die Ausfahrt zum Montafoner Bezirksmusikfest nach Gantschier, den Musikausflug nach Heppenheim oder die landesweite Friedenslichtübergabe für alle Jungfeuerwehren im Rahmen von Feldkirch 800 erkennen, führt Ebli in seiner Festrede weiter aus. So erwarten die Stadtmusikanten im Jahr 2018 einige neue Herausforderungen.