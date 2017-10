MeToo – Wurden Sie auch schon einmal sexuell belästigt?

Vor dem Hintergrund der Vorwürfe gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein machen auf Twitter derzeit zehntausende Frauen gegen sexuelle Übergriffe mobil. Zahlreiche Nutzerinnen des Kurzbotschaftendienstes reagierten auf den Aufruf der US-Schauspielerin Alyssa Milano.

Video: Vergewaltigungsskandal in Hollywood! Das steckt hinter dem Fall Weinstein





30.000 Antworten in kürzester Zeit

Alyssa Milano – bekannt aus Serien wie “Charmed” und “Wer ist hier der Boss” – hatte am Sonntag auf Twitter geschrieben: “Wenn du sexuell belästigt oder angegriffen wurdest, antworte ‘Ich auch’ auf diesen Tweet”. Mehr als 30.000 Menschen antworteten ihr, #MeToo war am Sonntag der am häufigsten verwendete Hashtag.

Alyssa Milano on Twitter If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet.

Zuletzt war bekannt geworden, dass der einst einflussreiche US-Filmproduzent Harvey Weinstein offenbar seit Jahren Frauen sexuell belästigte. Mehrere Frauen erhoben zudem Vergewaltigungsvorwürfe. Milano, die vor allem durch ihre Rollen in den Serien “Wer ist hier der Boss?” und “Charmed” bekannt ist, war nicht unter ihnen.

Eine Nutzerin antwortete der Schauspielerin: “Ich auch. Ich hab darüber gesprochen. Was hab ich gelernt. Dass niemand, absolut niemand, mir zuhören wollte, geschweige denn helfen.” Das große Echo auf Milanos Aufruf machte deutlich, dass neben Prominenten auch viele andere Frauen sexuelle Belästigung erleben.

Parallel startete die französische Journalistin Sandra Muller einen ähnlichen Aufruf: Unter dem Schlagwort #balancetonporc (etwa: Entlarve das Schwein) berichteten Frauen über Erfahrungen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz oder auf der Straße. Viele Frauen schienen ihre Erlebnisse auf Twitter erstmals zu teilen, oft war die Offenbarung mit Scham verbunden. Auch Männer meldeten sich zu Wort und drückten ihr Mitgefühl mit den Frauen aus.

Sandra Muller on Twitter balancetonporc je suis positivement touchée par vos réactions. Inapte pour répondre je fais au mieux pour vous Trouver des relais. Merci!

Vor allem die Antworten auf Milanos Aufruf nahmen Bezug auf den Skandal rund um Hollywood-Produzent Weinstein. Insgesamt haben sich mehr als zwei Dutzend Frauen mit Vorwürfen gegen Weinstein zu Wort gemeldet, unter ihnen Stars wie Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow und Rosanna Arquette. Manche Tweets thematisierten aber auch US-Präsident Donald Trump, dem ebenfalls sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde.