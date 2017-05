Markus Wallner in Bern: AKW Mühleberg wird 2019 vom Netz genommen

Die Abschaltung von Mühleberg 2019 sei unwiderruflich, versichert Bundeskanzler Walter Thurnherr dem Vorarlberger Landeshauptmann bei seinem Besuch in Bern. Gleichzeitig war auch die Wasserkraft Thema. Denn die Schweiz will auch künftig möglichst autark in Energiefragen sein – und braucht Ersatz für die in Jahre gekommenen Atommeiler.

Rhesi nimmt weiter Formen an

Ebenfalls Thema des Schweiz-Besuchs war die Zukunft des Förderalismus. Zu diesem Thema lud Botschafterin Ursula Plassnik am Mittwochabend in die österreichische Botschaft. Und auch der notwendige Staatsvertrag zur Rheinverbauung Rhesi wurde mit dem Bundeskanzler besprochen.

Der Bundeskanzler der Schweiz

Im Gegensatz zu Österreich und Deutschland ist in der Schweiz der Bundeskanzler kein gewähltes Mitglied der Bundesregierung. Stattdessen ist der Bundeskanzler der oberste Beamte der Eidgenossenschaft und arbeitet den Bundesräten ähnlich einem Sekretär zu.