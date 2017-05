Bei dem Treffen mit der österreicherischen Botschafterin und ehemalige Ministerin Ursula Plassnik und dem Schweizer Staatssekretär Mario Gattiker diskutierte Wallner am Mittwoch in Bern die Herausforderungen in der Zuwanderung.

Nachahmenswert findet er vor allem die schnellen Asylbescheiden bei gewissen Herkunftsländern. So entscheidet die Schweiz beispielsweise bei Flüchtlingen vom Balkan, aber auch Nordafrika oft innerhalb von 48 Stunden.