Lesefest an der Mittelschule Markt

Schüler der Mittelschule Markt „erlasen“ 4½ mal die Körpergröße ihres Direktors

Hohenems. Am Lesefest, einer im Jahr 2011 ins Leben gerufenen Aktion des Landes und der Vorarlberger Nachrichten, beteiligten sich am Donnerstag letzter Woche über 90 Schulen. Mit dabei war auch die Sportmittelschule Hohenems Markt.

Nachdem Direktor Arno Habian mit Ende des Schuljahres seinen Ruhestand antritt, wollte man ihn in die heurige Leseaktion einbinden. Auch habe er die Bücherei stets tatkräftig gefördert, so deren Leiterinnen Margret Egger und Evi Mathis. Und so ging es darum, ob die 440 Schüler und Schülerinnen der SMS Markt die Körpergröße ihres Direktors von 176 Zentimeter in zwei Monaten erlesen oder diese sogar übertreffen können. Dazu müssten ungefähr 350 dünne oder 35 dickere Bücher ausgelesen werden.