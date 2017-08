Die Familie Delpin hat sich dazu entschieden, die Bildung ihrer Kinder selbst in die Hand zu nehmen, ganz ohne Schule. Wir fragten in Dornbirn nach, was die Vorarlberger davon halten.

Die sechs Kinder entscheiden selbst, ob und was sie wann wie lernen wollen. Sie geben sich somit selbst ihren Lernplan vor, von Anfang an. Es gibt weder einen durchorganisierten Heimunterricht mit Lernzielkontrollen noch einen regelmäßigen Schulbesuch. Die Schulpflicht der Kinder ignoriert die Familie und nimmt die damit verbundenen Strafzahlungen in Kauf. Bei den Vorarlbergern trifft dies auf geteilte Meinungen.