Kälbertransporte: Vorarlberger Veterinärabteilung hat bereits Strafanzeige erstattet

Schwarzach - Die Veterinärabteilung des Landes hat nach Einlagen der Vorwürfe zu rechtswidrigen Kälbertransporten unverzüglich gehandelt, sagt heute Sonntag Abteilungsleiter Norbert Greber. Die Strafanzeige wurde bereits erstattet.

Greber: „Nach Einlangen der Vorwürfe unverzüglich gehandelt“

Die heute öffentlich bekannt gewordenen Vorwürfe wurden der Veterinärabteilung am Donnerstag, 2. November, schriftlich um 17 Uhr bekannt gegeben, berichtet Greber. Bereits am darauffolgenden Tag wurde bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft seitens der Abteilung ein Strafverfahren eingeleitet, so Greber.