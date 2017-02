Oberösterreich: Josef Pühringer tritt morgen zurück

Wie die “Presse” aus ÖVP-Kreisen erfuhr, wird Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) morgen seinen Rücktritt verkünden. Nach fast 22 Jahren im Amt werde ihm dann Thomas Stelzer (ÖVP) nachfolgen. Der 49-jährige Vizelandeshauptmann wird schon seit Längerem als Kronprinz Pühringers gehandelt. Aus dessen Büro gabe es auf Anfrage der “Presse” vorerst keinen Kommentar.

Fast 22 Jahre Amtszeit

Schon seit Monaten wird über einen Wechsel in Linz spekuliert. Der Landeshauptmann kündigte nämlich bereits an, nicht die gesamt Legislaturperiode bis 2021 im Amt bleiben zu wollen. Häufig wurde jedoch der 2. März 2017 als Rücktrittsdatum kolportiert. An diesem Tag würde er sein 22-jähriges Amtsjubiläum feiern. Nun soll es aber schon morgen so weit sein, ein eiliger Parteivorstand dürfte diese Woche noch statt finden.

(red)