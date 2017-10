Johannes Rauch informiert: Wie geht es mit den Grünen nach dem Wahldebakel weiter?

In Vorarlberg konnten die Grünen nach Auszählung der Briefwahlkarten noch um 0,8 Prozent zulegen, doch auch das konnte der Partei den Einzug in den Nationalrat nicht retten. “Rausgeflogen. Die 7,2 % in Vorarlberg sind kein Trost. Bitter, aber Realität. Neustart notwendig. Morgen (Dienstag, Anm.d. Red.) werde ich in einer Pressekonferenz erste Schlussfolgerungen ziehen”, schreibt der Vorarlberger Chef der Grünen, Johannes Rauch, am Montagabend auf Facebook.

Die Grünen: Folgen nach Wahl-Debakel

Nachdem die Grünen am Montag untergetaucht sind, wird Rauch am Dienstag um 10 Uhr vor die Presse treten um über die Folgen des Wahldebakels für seine Partei zu informieren. Für die Grünen geht es um das Überleben, denn nach dem verpassten Einzug in den Nationalrat droht ihnen auch ein finanzielles Fiasko. Müssen jetzt auch die Vorarlberger Grünen finanziell einspringen um die Bundespartei zu retten?

Grünes Debakel

Grüne stehen vor einem Trümmerhaufen

Finanzielle Sorgen bei den Grünen