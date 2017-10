Briefwahl fast ausgezählt: SPÖ nun fix Zweite, Grüne müssen Platz im NR räumen

Die Wahlkarten konnten das Steuer für die Grünen auch nicht mehr herumreißen. - © APA

Mit rund 759.000 am Montag ausgezählten Briefwahlstimmen ist die Wahlbeteiligung kräftig angewachsen: 79,41 Prozent bedeuten gegenüber den 74,91 Prozent der Wahl 2013 ein Plus von 4,50 Prozentpunkten. Am Sonntag war die Beteiligung noch bei 67,56 Prozent gelegen. Mit den 36.000 Wahlkarten aus “fremden” Wahlkreisen, die die Landeswahlbehörden am Donnerstag auswerten, kratzt sie an der 80er-Marke.