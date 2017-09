Ikea Lustenau: Abwarten auf das Ergebnis der Raumplanung

© DPA

Im November 2016 wurde der Verkauf eines Grundstücks an der Dornbirner Straße in Lustenau an Ikea beschlossen. Derzeit wird in der Abteilung Landesraumplanung noch über die Verkehrssituation und die Umwidmung des Grundstückes entschieden. So lange steht das Projekt “Ikea” still.