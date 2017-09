Hobby Kicker hält kein Regen auf

Feldkirch Acht Mannschaften hatten sich für dieses Turnier angemeldet und der am Mittag einsetzende Regen tat der Begeisterung der Hobbykicker keinen Abbruch.

Der Erste RB Montfort Verein hat sein Entstehen einem Zufall zu verdanken. Jakob Germann und einige seiner Schulkollegen der Hak Feldkirch haben vor drei Jahren beschlossen mindestens einmal in der Woche Fußball zu spielen. Gesagt, getan.

Innerhalb kürzester Zeit wurden es immer mehr die zum gemeinsamen „tschutten“ kamen. im November 2016 wurde der Verein offiziell gegründet und hat mittlerweile zahlreiche Mitglieder aus dem ganzen Ländle. Zweck des Vereins ist es, gemeinsame sportliche Aktivitäten und Geselligkeit zu fördern.

„Der Name „Rückenbeschwerden Montfort“ hört sich für einen Fußballverein im ersten Moment etwas seltsam an, aber da viele Schüler vom ständigen Sitzen in der Schule schon in jungen Jahren von Rückenbeschwerden geplagt werden, haben wir den Vereinsnamen, der scherzhaft entstand beibehalten“, schmunzelt Germann.

Hut ab vor so viel Engagement! Die jungen Vereinsmitglieder hatten schon Monate davor begonnen Spenden zu sammeln, Werbung zu machen und sich genau zu überlegen an wen die Einnahmen aus dem Turnier gehen sollen.

Die Wahl fiel auf das Schulheim Mäder. Geschäftsführer Arnt Buchwald und Dr. Arthur Tscharre (Obmann des Trägervereins und ärztlicher Leiter) ließen es sich nehmen zu kommen und sich persönlich zu bedanken.

„Bei uns werden ganz einzigartige Kinder und Jugendliche begleitet. Derzeit betreuen wir rund 70 junge Menschen mit Körper- und Schwermehrfachbehinderungen aus vielen Regionen des Landes, Wir bieten eine ganztägige Schulform einschließlich Mittagessen und Betreuung über die Mittagszeit. Ein Fahrdienst bringt die Kinder zur Schule und wieder nach Hause“, berichtet Buchwald.

Daher kommt diese Spende genau zum richtigen Zeitpunkt. Ein neuer Bus wird benötigt um die Kinder sicher ins Schulheim Mäder und wieder nach Hause zu bringen.

„Betreuung“ heißt für uns, dass wir sie nach einem ganzheitlichen Konzept fördern: Wir begleiten die Kinder und Jugendlichen pädagogisch, therapeutisch und medizinisch in ihrer Entwicklung – abgestimmt auf ihre individuellen Bedürfnisse“, ergänzt Buchwald.

Bei der Siegerehrung durften sich die Sportfreunde U13 über den ersten Preis freuen. Gefolgt von den Sportfreunde U15 und den Sonntagskickern auf dem dritten Platz. LOA