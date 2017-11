Große Taten und große Musik

Latin Jazz und Bossanova, Dixieland und Funk Attack: Jugendmusik und Musikverein Gisingen begeisterten im Montforthaus zum musikalischen Höhepunkt des Vereinsjahrs.

FELDKIRCH Auf dem Konzert des Musikvereins Gisingen führte Gudrun Petz-Bechter durch einen Abend, der musikalisch Brücken schlug und dabei Jung und Alt verband. Mit dem rhythmischen „Oye Come VA“ und dem begeisternden „Longstreet Dixie“ eröffnete Kapellmeister Mario Wiedemann mit der Jungmusik das Konzert.

Der Musikverein Gisingen spannte einen weiten musikalischen Bogen, der von Western-Einflüssen bis zu Funk, Jazz und Soul reichte. Aufmerksam wurden dabei zwei Stücke verfolgt, mit denen der Musikverein im Mai 2018 an Landeswertungsspielen teilnimmt: „Arizona“ des Schweizer Komponisten Franco Cesarini begleitete die Zuhörer auf einen Ritt durch die Weite des Wilden Westens. Durch den Grand Canyon und das Monument Valley wurde dabei einsamen Cowboys und Indianern begegnet. „Utopia“ von Jacob de Haan führte die Zuhörer zurück in die Zivilisation an einen angestrebten Ort der Ideale, wo die humanistischen Werte Vernunft, Friede, Toleranz und Menschlichkeit herrschen.