Geniale Aktion: Sturm-Fans sorgen für Aufsehen

Eine richtig lässige Aktion der Sturm-Fans bei einem Nachwuchs-Hallenturnier sorgt derzeit für Furore - selbst die deutsche "Bild" berichtete.

Wahnsinns-Support für Sturms Nachwuchskicker bei einem Hallenturnier in der Grazer Posthalle: Wie “heute.at” berichtet, haben die Fans die Aktion “Die Jugend unserer Stadt, die Zukunft von Sturm Graz!” ausgerufen. Und so pilgerten sie in die Halle, und sorgten für richtig Stimmung. Die Nachwuchskicker wurden mit Fan-Gesängen lautstark abgefeiert. Die Aktion blieb auch im Ausland nicht unbemerkt. So postete die Bild-Zeitung auf Facebook ein Video vom lautstarken Spektakel – mit den Worten: “Stell dir vor, du bist jünger als 18, spielst mit deinem Verein in der Halle Fußball und wirst SO von den Fans angefeuert …! Fettes Kompliment an die Fans des SK Sturm Graz für diese Stimmung beim Nachwuchs-Cup! #Hexenkessel