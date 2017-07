Gefährliche Straße in Höchst: Das sagt die Polizei

Höchst – Das Video über die derzeitige Sitaution an der Brugger Straße in Höchst sorgt für Aufsehen. VOL.AT hat mit Peter Rüscher von der Verkehrsabteilung Vorarlberg über den Vorfall in der Brugger Straße in Höchst gesprochen.

Im Video von Ramona P. wird klar, wie gefährlich das Überqueren der Brugger Straße ist. Rücksichtslose Fahrzeuglenker bleiben entweder gar nicht stehen oder überholen sogar noch – wie in diesem Fall – einen stehenden Lkw. Ein solches Fehlverhalten des Pkw-Lenkers zieht natürlich Konsequenzen nach sich. “Bei Anzeige drohen dem Fahrer empfindliche Geldbußen”, so Peter Rüscher von der Vekehrsabteilung Vorarlberg. Kinder vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen Bei Kindern im Verkehr ist es notwendig, besondere Vorsicht walten zu lassen. “Kinder sind vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen. Ihnen muss jederzeit ein sicheres Überqueren der Fahrbahn ermöglicht werden”, erklärt Rüscher. Generell sollte man sich immer an den Grundsatz des Fahrens auf Sicht halten: “Er ist ein zentraler Grundsatz der Straßenverkehrsordnung.” Das bedeutet, man muss zu jeder Zeit in der Lage sein, das Fahrzeug rechtzeitig zum Stillstand zu bringen. “Wenn also mit hoher Geschwindigkeit ein stehender Lkw überholt wird, wird dieser Grundsatz nicht eingehalten.” >>Gefährliche Stellen im Bürgerforum Vorarlberg melden!<< Zurück zur STARTSEITE Brugger Straße als Gefahr für Kinder? Leserreporter Bild an VOL.AT schicken