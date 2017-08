Frechste Einbrecher Vorarlbergs: Auto am helllichten Tag in Bregenz ausgeräumt

Am frühen Nachmittag in der Weiherstraße in Bregenz: Zwei Männer nähern sich einem Auto und machen sich daran zu schaffen. Anrainern kommt dies seltsam vor und beginnen die Situation mitzufilmen. Da auf dem Fahrzeug eine Firmenanschrift ist, rufen sie dort an, ob es sich eventuell doch um die Eigentümer handelt. Dort bestätigt man ihnen jedoch, dass es Einbrecher sein müssen.

Einbrecher auf Video

Daraufhin alarmieren die Zeugen die Polizei. Die Täter sind bereits über alle Berge – auf dem Video aber klar erkennbar. Die Anrainer übergeben den Beamten die Videoaufzeichnung des Diebstahls. Wie die Polizeiinspektion Bregenz bestätigt, sind bereits zwei Tatverdächtige in Gewahrsam. Derzeit laufen noch die Ermittlungen.