Franco Sottopietra im Interview: Vom Pubquiz zur Millionenshow

Wien, Dornbirn. Franco Sottopietra ist der erste Vorarlberger seit 2001, der sich der Millionfrage stellen konnte. Wir trafen den 28-Jährigen in Wien - bei einem Pubquiz.

Der 27-jährige Student der Japanologie und der Rechtswissenschaften ist seit Montagabend der zweite Vorarlberger, der streng genommen alle 15 Fragen der Millionenshow richtig beantwortet hat. Im Vorfeld sammelte er bereits Erfahrung mit kleineren Quizformaten bevor er sich für die Millionenshow bewarb. Hier stellte er sich gleich mehreren Fragespielen, bevor es nach Köln ging. Am Morgen um 6 Uhr musste er am Flugplatz sein, auf den heißen Stuhl ging es für den Vorarlberger jedoch erst am Abend.