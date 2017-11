FPÖ will Rauchverbot abschaffen: Das sagen Vorarlberger

Die FPÖ will ein striktes Rauchverbot in der heimischen Gastronomie abschaffen. In unserer Straßenumfrage wollten wir wissen, was Vorarlberger von diesem Entschluss und vom Verbot selbst halten.

Schluss mit dem Rauchverbot – die Lokale sollen künftig selbst entscheiden dürfen, ob sie das Rauchen erlauben wollen oder nicht – zumindest wenn es nach der FPÖ geht. In Vorarlberg spalten sich in diesem Punkt die Meinungen: Rauchen oder Nichtrauchen, das ist hier die Frage.

Die Supro Vorarlberg schlägt Alarm und warnt. „Es wäre ein Armutszeugnis für die Politik in Österreich, wenn nach fast dreijähriger Übergangsfrist eine bereits beschlossene Novelle jetzt plötzlich aufgehoben bzw. abgeschwächt wird”, sagt Andreas Prenn, Leiter der SUPRO – Werkstatt für Suchtprophylaxe. „Ein absolutes, ausnahmsloses Rauchverbot in der Gastronomie wirkt suchtpräventiv. Denn es verändert die gesellschaftliche Norm und führt insgesamt zu weniger Tabakkonsum, auch in den eigenen vier Wänden”, schließt Prenn.