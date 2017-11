FPÖ wird Rauchverbot kippen

In den Koalitionsverhandlungen beharrt die FPÖ im Kapitel Gesundheit auf eine Rücknahme des Rauchverbots.

Das strikte Rauchverbot in der Gastronomie müsse fallen, fordern die blauen Verhandler laut eines Berichts von “ oe24.at ” ultimativ. Die ÖVP wird dem wohl zustimmen.

Wirtschaft gegen Rauchverbot

Explizit begrüßt wurde von Wirtschaftskammer-Präsident Leitl bereits am Sonntag in der ORF-Pressestunde, dass FPÖ-Chef Strache nun wieder das Rauchverbot in der Gastronomie thematisiert. Es brauche hier eine “pragmatische Lösung” – das Thema solle ausdiskutiert werden, damit wieder eine “Zuverlässigkeit der Politik” bestehe, forderte Leitl.