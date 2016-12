Folge-Pleite im Vorarlberger Baunebengewerbe

Über die Martin Holz GmbH wurde am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch das Konkursverfahren eröffnet. - © APA/Woitas

Die Martin Holz GmbH in Feldkirch ist pleite, über das Unternehmen wurde am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch das Konkursverfahren eröffnet, teilte der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) mit. Das Verfahren ist eine Folge des bisher größten Insolvenzfalles in Vorarlberg in diesem Jahr.