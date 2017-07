Europa League: Altach will Heimvorteil nutzen – Zusätzliche Karten freigegeben

Nachdem verdientem 1:0-Sieg in Georgien steht am mit dem Rückspiel am Donnerstag die Europapokalpremiere im Schnabelholz an. Da der Gast aus Satschchere erwartungsgemäß das Ticketkontigent für den Gästeblock in Sektor F nicht ausgeschöpft hat, gehen die übrigen Tickets nun für Fans der Rheindorfer in den Verkauf. Aber auch in den anderen Ticketkategorien sind noch Karten verfügbar. Aufgrund der UEFA-Regularien werden nur Sitzplatzkarten angeboten, zudem ist bei internationalen Wettbewerben kein Alkoholausschank im Stadion erlaubt.

Zur Einstimmung auf das Spiel veranstaltet der SCR Altach am Donnerstagabend vor Anpfiff einen Fantreff beim Sportplatz Riedle im Dorfzentrum.

(Red.)