Es war ein Pollensturm: Deshalb wurde der Himmel über dem Ländle gelb

Was für ein einzigartiges Spektakel - Pollen und Blütenstaub formierten sich über dem Rheintal zu einer unübersehbaren Wolke. Allergiker waren wohl wenig begeistert, alle anderen bewunderten das Naturereignis.

Der Frühling ist da und somit auch die Pollenzeit. Keine einfache Zeit für Allergiker. Ansteigende Temperaturen und Sonnenschein sind die idealen Bedingungen für den Pollenflug. Auch in Vorarlberg machte sich dies bemerkbar – durch eine gewaltige Pollenwolke überm Rheintal. Der Grund dafür: Wegen der stürmischen Entwicklung der Natur in den vergangenen Tagen ist das Aufkommen von Pollen derzeit sehr hoch, wie der Meteorologe Ronald Porschke gegenüber dem “Südkurier” erklärt. Trockenheit und eine plötzlich aufkommende Windbö taten ihr Übriges – jede Menge Blütenstaub, der am Boden lag, wurde zusätzlich hochgewirbelt. Ergebnis ist ein einzigartiges Naturereignis. Wir haben Fotos und Videos von der Pollenwolke.