Erste Informationen um Projekt "Reichshofstadion Neu"

Seit Anfang November läuft der Architekturwettbewerb für Architekten und Planer auf Hochtouren, die für den Umbau des Reichshofstadions ihre Projekte einreichen möchten.

Das Reichshofstadion ist in die Jahre gekommen und benötigt dringend eine Erneuerung. Die Gemeindevertretung hat sich dazu entschlossen beim nötigen sportlichen Erfolg alles zu tun um das Reichshofstadion zu renovieren. Nach langen Diskussionen über neuen Standort oder ähnliches, wird nun der Umbau am selben Fleck vorangetrieben. Dabei ist es der Gemeinde und auch der Austria wichtig, dass man sich an gewisse Werte und Vorgaben hält. „Unser Ziel ist ein geschlossenes Stadion, mit viel Stimmung und Atmosphäre, Luxus ist nicht nötig.“, so Hubert Nagel. Geht es nach dem Projektteam, bestehend aus Vertretern der Marktgemeinde Lustenau, der Architekturwerkstatt Dworzak und Vertreter der Austria, entsteht ein reines, geschlossenes Fußballstadion.