Die verängstigte Hunde-Dame Topa hält Vorarlberg auf Trab

Am 28. November 2016 ist Topa in Frastanz entlaufen, nur zwei Tage nachdem Besitzerin Nadija Pretterhofer die Hündin aus der weißrussischen Stadt Brest geholt hatte. „Das Tierheim, in dem sich Topa befand, wurde geschlossen und alle Tiere in eine Tötungsstation verlagert“, erzählt Nadija Pretterhofer im Gespräch mit VOL.AT. Der Hund ist, besonders gegenüber Männern, extrem ängstlich. Das liegt wahrscheinlich daran, dass in Osteuropa in den Tierheimen vorwiegend Frauen arbeiten, während in den Tötungsstationen hauptsächlich Männer tätig seien, erklärt die Besitzerin des vermissten Hundes.

Auf der Facebook-Seite des Rankweiler Tierschutzvereins werden seit geraumer Zeit immer wieder Updates zum Aufenthaltsort des vermissten Hundes gepostet: Seitdem der Hund abgängig ist, wurde er bereits an mehreren Orten im Vorarlberger Oberland sowie im Unterland gesichtet. Topa ist in Frastanz entlaufen und wurde nur ein paar Tage später am Feldkircher Bahnhof gesehen. Am 13. Dezember hingegen war die Hündin in Rankweil unterwegs, wie ein Foto zeigt.

Topa irrt durch Vorarlberg

Die Hündin irrt derzeit in Vorarlberg umher, denn einen weiteren Tag später wurde Topa vermutlich in Übersaxen gesichtet. Von dort aus ging es offensichtlich weiter nach Viktorsberg. Ihr letzter bekannter Aufenthaltsort war die Parzelle Gschwend in Langen bei Bregenz, berichtet der Tierschutzverein Rankweil. Da die Hündin sehr ängstlich ist sollte man laut Tierschutzverein Rankweil nicht versuchen, sie selbstständig einzufangen. Lieber solle man Topa Futter anbieten.

Wer Topa gesehen hat und über ihren Aufenthaltsort Bescheid weiß, kann sich bei Besitzerin Nadija Pretterhofer unter 0676/5808357 oder beim Tierschutzverein Rankweil unter 0660/4508666 melden.